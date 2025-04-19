خبير عسكري: إيران لا تتدخل الآن لحماية أذرعها من آلة الحرب الإسرائيلية

أكد العميد سعيد القزح، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، أن الخط الأحمر والمطلب الأمريكي الوحيد والمطلب الدولي أيضًا في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هو عدم وصول إيران إلى امتلاك القنبلة النووية، وايضًا عدم امتلاكها وسائل إطلاق هذه القنبلة من صواريخ أو طائرات، مشددًا على أن عدم إنتاج صواريخ قادرة على حمل القنابل النووية وعدم إنتاج القنابل النووية هما التحديان الكبيران اللذان يواجهان أي مباحثات أمريكية إيرانية.

منع إيران من امتلاك القنبلة النووية

وأوضح «القزح»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على منع إيران من امتلاك هذه القنبلة، مؤكدًا أن المفاوضات دائمًا بين طهران وواشنطن تكون من خلال وسيط، وهو مبرر حتى يتم التأكيد على أن التفاوض عبر وسيط الذي ينقل الرسائل بين الطرفين وهما في غرف مغلقة ومجاورة.

وشدد على أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستنتقل إلى اللقاء المباشر بعد أن يتم إحراز نتائج مستقبلًا بقبول إيران للشروط الأمريكية التي تم وضعها، والتي لا تقتصر فقط على فكرة امتلاك إيران للقنبلة النووية وأيضًا عدم تدخل إيران في المنطقة وعدم دعمها للأذرع بالمنطقة، مضيفًا: «إيران خلال الفترة الماضية لم تدعم الحوثي في توجيه ضربات ضد إسرائيل، ولم تدعم حزب الله أيضًا اثناء الحرب الإٍسرائيلية على لبنان، ولم تدعم حماس.. إيران لا تتدخل في حماية أذرعها في المنطقة من آلة الحرب الإسرائيلية».