رسالة مؤثرة من أحمد السعدني لوالده في الذكرى الأولى لرحيله: «ربنا يكرمك زي ما أكرمتني»

كتب: بسمة شطا

حرص الفنان أحمد السعدني على إحياء الذكرى السنوية الأولى على رحيل والده الفنان صلاح السعدني الذي رحل في مثل هذا اليوم العام الماضي 2024، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

أحمد السعدني يحيي الذكرى السنوية الأولى لوالده

وكتب الفنان أحمد السعدني عن الفنان صلاح السعدني قائلا «الذكرى السنوية لأبويا، أرجو الدعاء، ربنا يرحمك وينور قبرك ويراضيك ويكرمك زي ما أكرمتني».

يذكر أن الفنان أحمد السعدني كان شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل لام شمسية وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم أمينة خليل ومحمد شاهين وثراء جبيل وعلى البيلي ويارا جبران ويسرا اللوزى وكمال أب ريا وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.