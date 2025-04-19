رئيس مصر للطيران: نسعى للوصول إلى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050

رئيس مصر للطيران: نسعى للوصول إلى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050

رئيس مصر للطيران: نسعى للوصول إلى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050

التقى الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، مع عبد الوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO»، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا الاستراتيجية من بينها الاستدامة البيئية والسعي نحو تحقيق الهدف العالمي الطموح بعيد الأمد وهو الوصول إلى «صفر انبعاثات» بحلول عام 2050.

تبني سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام

بحث الجانبان الآليات الدولية المتبعة لتبني سياسات داعمة لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون بدلًا من فرض ضرائب أو عقوبات مالية تحدد نسب استخدام الوقود المستدام (mandates)، وكذلك جرى الاطلاع على عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك تحت مظلة الاتحاد العربي للنقل الجوي وأهمها الشراء المشترك للوقود بين الدول الأعضاء، فضلاً عن مناقشة ما أسفرت عنه نتائج أعمال لجنة السياسات البيئية والتحول الرقمي.

من جانبه، أثنى الطيار أحمد عادل على اللقاء المثمر، مؤكدًا حرص مصر للطيران على التعاون مع شركات الطيران العربية تحت مظلة الاتحاد العربي للنقل الجوي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لخدمة صناعة النقل الجوي العربي.

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