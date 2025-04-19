أسرار المنطقة 51.. ظهور أجسام غريبة يثير التكهنات

كتبت: نرمين عزت

في مكان معزول تمامًا عن العالم، تقع المنطقة 51، حيث تُرفع العبارة الشهيرة «ممنوع الاقتراب أو التصوير» لكن مؤخرًا، كشف بحّار في البحرية الأمريكية، ترتبط عائلته بهذه المنطقة، عن تفاصيل غريبة تتعلق بمواجهته لأربعة أجسام طائرة مجهولة الهوية ترتفع من المحيط الهادئ، وفقًا لتصريحاته لموقع «8newsnow».

بحّار يكشف مفاجآت غامضة عن المنطقة 51

على متن السفينة الحربية «يو إس إس جاكسون»، كان ألكسندرو ويجينز، المتخصص في عمليات الرادار في البحرية الأمريكية، يراقب شيئًا غريبًا، فقد وقع حادث غريب في 15 فبراير 2023، عندما خرجت أربعة أجسام غامضة من المحيط وأقلعت في وقت متزامن قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، ورغم تأكده مما رأى، ظل ويجينز متشككًا، متسائلًا عما إذا كانت الحقيقة حول ما شاهده ستُكشف يومًا ما.

وبعد مرور عامين على الحادث، كشف في الساعات الماضية عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن لها علاقة بتاريخ الأجسام الغريبة التي ظهرت في المنطقة 51، قائلًا: «لقد فوجئت، وهو أمر لم أشهده من قبل، بضوء لاحظته في الأفق، بدا وكأنه يخرج من الماء ويصعد إلى الأعلى».

وأضاف أنه لم يصدق ما كان يراه، فقام بإلقاء نظرة على الأشكال من خلال جهاز استشعار حراري، ليظهر ليس فقط جسمًا واحدًا على شكل حلوى «تيك تاك» في السماء، بل جسمين آخرين.

وقال ويجينز، وهو من سكان لاس فيجاس، إن والده كان يعمل في المنطقة 51، وهي قاعدة جوية شديدة السرية ترتبط في كثير من الأحيان بنظريات الأجسام الطائرة المجهولة والفولكلور، روى له عن أشياء مشابهة، وأوضح أن شكل الأجسام الطائرة المجهولة كان مشابهًا بشكل لافت للنظر لجسم طائر على شكل «تيك تاك» تم رصده في عام 2004 في نفس المياه، والذي جرى التحقيق فيه سابقًا من خلال برنامج حكومي سري للغاية.

(اجسام غامضة - تيك تاك)

أجسام المنطقة 51 تحلّق فوق المحيط

عادت نفس الأجسام للظهور مرة أخرى هذا الشهر، في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش تُعرف باسم «منطقة التحذير 291»، ورآها أحد البحّارة، ويدعى «ناب»، برفقة جيريمي كوربيل، حيث شاهدا أفرادًا من البحرية الأمريكية على متن الطائرة التي نقلتهم من القاعدة إلى المدينة.

ووصف «كوربيل» تلك الأجسام بأنها طائرات مجهولة على شكل حلوى «تيك تاك»، خرجت من المحيط في المنطقة 291.

في نفس المنطقة من المحيط الهادئ، أبلغ بحارة آخرون في البحرية الأمريكية عن رؤيتهم لمركبات غريبة مجهولة الهوية على مرّ السنين – بما في ذلك مشاهدة حلوى "تيك تاك" الشهيرة في عام 2004 بواسطة حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز، بحسب ما ذكره جيريمي كوربيل.