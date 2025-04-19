ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 16 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 16 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين والحفاظ على استقرار السوق المالية.