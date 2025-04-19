ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتها مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية في محافظتي السويس والإسكندرية، بعد تورطهم في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أكثر من 65 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، شملت الحشيش، الهيروين، والآيس، إضافة إلى 3 آلاف قرص مخدر لعقار التامول، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 10 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع.