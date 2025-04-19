ضبط متهم بإنشاء كيان تعليمي غير مرخص والنصب على الموطنين في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، بعد تورطه في جرائم نصب واحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص".

كان المتهم يزعم منح شهادات دراسية معتمدة في إحدى المجالات، مدعيًا أنها تتيح لحامليها فرص عمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، وذلك على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان التعليمي وضبط المتهم، وبحوزته عدد من استمارات التسجيل المنسوبة للكيان ومطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال