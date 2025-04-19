وزير الزراعة: افتتاح معرض زهور الربيع مبهر واستثنائي.. ومشاركة 160 عارضا

افتتح علاء فاروق وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة للأمم المتحدة «فاو» معرض زهور الربيع في نسخته الـ92، في المتحف الزراعي بالدقي، بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب، ومفوضية الاتحاد.

إشادة بمستوى إنتاج الزهور ونباتات الزينة

وتفقد الحضور أجنحة المعرض المختلفة، وأشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج في مصر، وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض حيث يعقد المعرض هذا العام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، ويشهد ضمن فعالياته تنظيم عدد من ورش العمل والندوات المتخصصة التي تناقش أهمية التوسع في استخدام نباتات الزينة والزهور والتشجير في مختلف المناطق، ودورها في تحسين جودة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الأمر الذي أسهم في خروج المعرض بهذا الشكل المبهر والاستثنائي وقال إن عدد العارضين تجاوز 160 عارضا، مؤكدا اهتمام الدولة بقطاع الزهور ونباتات الزينة.

أضاف أن لدى مصر جميع مقومات نجاح قطاع الزهور ويمكن من خلاله زيادة حصيلة مصر الدولارية، مشيرا إلى أنه سوف يلتقى بمنتجي ومصدري نباتات الزينة والزهور خلال فعاليات المعرض للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير والنهوض بهذا القطاع لزيادة وتعزيز صادراتنا منه.

وزير البيئة: معرض الزهور يروج لفكرة العودة إلى الطبيعة

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في افتتاح معرض زهور الربيع، أنه يعد فرصة فريدة للاطلاع على أنواع الأشجار والنباتات المختلفة من شتى دول العالم، مشيرة إلى أن المعرض يهدف إلى التوعية بأهمية الأشجار في حياتنا اليومية، والترويج للعودة إلى الطبيعة، وهي رسالة أساسية تسعى الوزارة إلى ترسيخها لدى المواطنين، موضحة أن المعرض يشهد مشاركة دولية واسعة من سفراء دول الاتحاد الأوروبي، والكويت، والصين، واليابان، والسنغال، وغيرها من الدول الإفريقية.

أضافت وزيرة البيئة أن المعرض يتضمن 3 محاور رئيسية؛ الأول يركز على عرض أنواع النباتات النادرة التي تزرع في مصر مع تقديم معلومات حول كيفية العناية بها، بينما يسلط المحور الثاني الضوء على المشغولات اليدوية والحرف التراثية، والتي تبرز المهارات المصرية الأصيلة، أما المحور الثالث، فيتمثل في الترويج للتشجير، بمشاركة عدد كبير من المصنعين والمصدرين المتخصصين في أنواع الأشجار المختلفة.

أشارت الى أن أبرز ما يميز المعرض توفير منتجات بأسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات فقط، يقدمها عدد من الجهات منها وزارتا الزراعة، والموارد المائية والري، وعدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة في جهود التشجير والعودة للطبيعة، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم، كتغير المناخ والتصحر، لافتة إلى أنه في إطار دعم الحرف اليدوية فقد تم العمل على دمج معرض "ديارنا" ضمن فعاليات المعرض، للترويج للمنتجات المصرية تحت شعار "صنع في مصر"، وإبراز قدرة الأيادي المصرية على إنتاج أعمال متميزة توفر فرص عمل جديدة، كما يضم المعرض أنواعًا نادرة من الزهور، بعضها مستورد ويتم زراعته محليًا في صوب زراعية مناسبة، تمهيدًا لإعادة بيعها ونشرها.

وزير الرياضة: معرض زهور الربيع يجسد صورة مضيئة للإبداع المصري

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته في المشاركة في افتتاح النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع، مؤكدا أن هذا الحدث العريق يجسد في كل عام صورة مضيئة للإبداع المصري، واهتمام الدولة بجماليات الحياة وتكامل جهودها في حماية البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي.

أشار إلى أن المشاركة تأتي إيماناً بأهمية الثقافة البيئية، وبالدور الحيوي للتشجير وتجميل المدن في تحسين جودة الحياة، وهو ما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما أن المعرض بما يقدمه من ورش عمل، ونماذج متقدمة في الزراعة والتشجير، يمثل فرصة مهمة لترسيخ مفاهيم المسؤولية البيئية لدى النشء والشباب، وهي شريحة نوليها عناية خاصة في وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من رؤيتنا لبناء جيل واعٍ، قادر على حماية بيئته، وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.

وأعرب عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» عن سعادته بالاشتراك مع وزارة الزراعة في تنظيم المعرض ولأول مرة في نسخته الـ92، مشيرا إلى أن مشاركة «فاو» تهدف إلى الخروج بالمعرض إلى العالمية من خلال دعوة الدول للمشاركة في نسخته القادمة.

أضاف أن حضور عدد كبير من السفراء اليوم لافتتاح المعرض يصب في هذا الإطار، لافتا إلى أن المعرض يفتح فرص عمل كبيرة للشباب ويسهم في مستوى معيشة صغار المزارعين وكذلك فتح آفاق كبيرة لمنتجي ومصدري الزهور ونبات الزينة.