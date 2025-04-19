نائب رئيس هيئة السلع التموينية يفاجئ شابًا في مول طنطا بـ« صورة سيلفي»

كتب: رفيق محمد ناصف

حرص الدكتور حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على التحدث مع شاب من العاملين في مول طنطا، أحد مشروعات المنطقة اللوجستية، والتقط معه «صور سيلفي».

ووجه نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى الشاب، سؤالا عندما شاهده يتحدث في هاتفه المحمول بتكلم مين؟ فكان رد الشاب: «بكلم خطيبتي» ليفاجئه نائب رئيس هيئة السلع التموينية بقوله «تعالى نتصور سيلفي علشان تبتعها له».

واستمع «الجراحي» لآراء المواطنين أثناء تفقده مول طنطا والاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة.

تفقد مشروعات المنطقة اللوجستية

وحرص نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على تفقد عدد من المشروعات بمنطقة طنطا اللوجستية، وذلك للوقوف على سير العمل بها.

وأكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف من الزيارة إبراز مدى الاستفادة العائدة على المواطنين من المشروعات المتواجدة في المنطقة اللوجستية، والحث على سرعة إنجاز مثل هذه المشروعات في مختلف المحافظات ما يحقق توفير الخدمات للمواطنين، وأن تلك المنطقة وفرت نحو 50 ألف فرصة عمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، والمقامة على مساحة 83 فدانا، وبها جميع الخدمات التى يحتاجها المواطنين وأيضا توفير السلع الغذائية بأقل من أسعار تجار التجزئة.

أعمال توريد القمح

وأوضح أن موسم حصاد القمح بدأ في مختلف محافظات مصر، وأن وزارة التموين نسقت مع الجهات للاستعداد لاستقبال القمح من المزارعين في مختلف صوامع وشون القمح.

وأشار إلى أن المستهدف هذا العام سيتخطى نسب العامين الماضيين، والتي كانت مقدرة 3.4 مليون طن وهناك تفائل كبير بتجاوز تلك النسبة وخاصة مع زيادة الرقعة الزراعية بمحصول القمح، وأن هناك تعليمات مشددة بصرف كافة مستحقات الموردين أولا بأول.