خطأ في التمرين يرتكبه الآلاف داخل الجيم.. أصاب سيدة بمرض يهدد حياتها

وجّهت إحدى المتحمسات للياقة البدنية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مخاطر إهمال شرب كميات كافية من الماء أثناء ممارسة التمارين الرياضية بعد أن تعرضت لتجربة كادت تودي بحياتها نتيجة لذلك خلال حصة تدريب على الكاراتيه.

آلام غير معتادة بسبب جلسة تدريب مكثفة

وعانت جيما أندروود، البالغة من العمر 41 عامًا والقاطنة في جنوب أيرشاير بالولايات المتحدة، من آثار جلسة تدريب مكثفة، تركتها تشعر بآلام غير معتادة في جسدها، ولكن في اليوم التالي، تفاقمت حالتها بشكل كبير، حيث شعرت بآلام مبرحة في الجزء العلوي من جسدها لدرجة أنها وجدت صعوبة بالغة في النهوض من فراشها، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الرياضية، الحائزة على الحزام البرتقالي في الكاراتيه، أن ذراعيها قد تورمتا بشكل ملحوظ نتيجة للضغط والإجهاد الشديد الذي تعرضت له العضلات، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق حدث لاحقًا، فبعد استخدامها لدورة المياه، لاحظت «جيما» تغيرًا جذريًا في لون البول، والذي كان داكنًا للغاية، وفي تلك اللحظة الحرجة، أدركت عاملة الصحة العقلية أن هناك خطبًا جسيمًا يستدعي التدخل الفوري، فسارعت بالتوجه إلى قسم الطوارئ في المستشفى المحلي.

وبعد أن أجرى الأطباء سلسلة من الفحوصات والتحاليل، جرى تشخيص حالتها بمرض انحلال الربيدات المميت، وتتطور هذه الحالة الطبية الخطيرة عندما يؤدي تلف العضلات إلى تحلل الألياف العضلية وإطلاق مواد سامة في مجرى الدم، والتي سرعان ما تتراكم وتؤثر سلبًا على وظائف الكلى، ويمكن أن يؤدي هذا التدهور السريع في وظائف الكلى إلى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى اضطرابات خطيرة في ضربات القلب قد تكون قاتلة إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.

ما هو انحلال الربيدات؟

ويُعد الجفاف من العوامل الرئيسية المعروفة التي تزيد من خطر الإصابة بانحلال الربيدات، فالشرب بكميات كافية من الماء يلعب دورًا حيويًا في حماية العضلات من التلف الشديد ويساعد الجسم على التخلص من الألياف العضلية المتكسرة والسموم المتراكمة، ويتضمن العلاج الأساسي لهذه الحالة تلقي المرضى لكميات كبيرة من السوائل والأملاح عن طريق الوريد في المستشفى، وذلك بهدف تسريع عملية طرد السموم الضارة من الجسم.

وفي الحالات الأكثر حدة، عندما يتعرض المرضى لتلف في وظائف الكلى، قد يصبح من الضروري إجراء غسيل الكلى، وهي عملية يتم فيها استخدام جهاز طبي متخصص لتصفية السموم من الدم بشكل اصطناعي، وقد وجهت السيدة أندروود رسالة تحذيرية للجميع قائلة: «إنه أمر يمكن أن يحدث لأي شخص منا»، وأضافت نقلًا عن الأطباء: «قالوا لي إنني لم أكن أشرب كمية كافية من الماء خلال التمرين المكثف الذي قمت به، كان يجب عليّ أن أشرب المزيد من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين» ووصفت شعورها بالخوف الشديد على حياتها، مؤكدة على أهمية الانتباه لكمية السوائل المتناولة قبل أي نشاط بدني، مهما بدت شدته.

وقضت السيدة أندروود خمسة أيام في المستشفى إذ تلقت العلاج بالسوائل الوريدية وتم تركيب قسطرة لها، وهي الآن في منزلها، حيث تلتزم بالراحة وشرب كميات وفيرة من السوائل، مشيرة إلى أن فترة التعافي قد تستغرق عدة أشهر، اعتمادًا على طبيعة أي مضاعفات قد تنشأ.

وعلى الرغم من تجاوزها مرحلة الخطر المباشر، لا تزال السيدة أندروود تعاني من آلام في عضلاتها، وقد تركتها هذه التجربة تشعر بضعف عام وإرهاق شديد، وفي حديثها عن حالتها الراهنة، قالت: «أشعر بإرهاق شديد، وقد أوضح لي الأطباء أن فترة التعافي قد تستغرق بضعة أسابيع أو حتى عدة أشهر، وذلك اعتمادًا على ظهور أي مضاعفات محتملة»، وأضافت: «أنا حاليًا في فترة راحة تامة، وقد مُنعت من ممارسة أي تمارين رياضية على الإطلاق لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، كما أنني أحرص على شرب كميات كبيرة من السوائل باستمرار». وقد شددت على أهمية الوعي بأعراض هذه الحالة الخطيرة، والتي تتضمن الشعور بآلام وضعف في العضلات، بالإضافة إلى ملاحظة تغير لون البول ليصبح داكنًا بشكل غير طبيعي.