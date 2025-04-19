مدبولي: انتشار منتجات مصانع العاشر في الأسواق العالمية مؤشر على جودتها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جزءًا كبيرًا من المصانع التي تم تفقدها اليوم بمدينة العاشر من رمضان شهدت عمليات إعادة تطوير شاملة، وأصبحت حاليًا قادرة على غزو أسواق كبرى في الخارج، حيث أصبح مكون التصدير جزءًا أساسيًا ومهمًا في منظومة إنتاجها.

تغطية احتياجات السوق المحلية

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بعدد من المصانع بالعاشر من رمضان، أن الأولوية في البداية كانت لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلا أن التصدير يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطة الدولة لدعم الاقتصاد، مشددًا على أن الحكومة تمتلك خطة واضحة لمضاعفة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «عدد كبير من هذه المصانع أصبح يصدر 50% من إنتاجه، ليس فقط للأسواق التقليدية، بل يستهدف أيضًا أسواقًا متقدمة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وهو ما يعكس جودة وتنافسية المنتجات المصرية».

وأشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير منظومة الصناعة بشكل متكامل، مع التركيز على تعزيز التعاون بين رجال الأعمال لضمان توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري.