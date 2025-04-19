الرئيس السيسي ونظيره الكونغولي يؤكدان أهمية الالتزام بالتوافق بين دول حوض النيل

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال أكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحرص الجانبان على تعزيز هذه الروابط عبر استكشاف آفاق أوسع للتعاون، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية، كما أعرب السيد الرئيس عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخراً في نهر الكونغو.

أوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث أكد الرئيسان أهمية الالتزام بالتوافق بين دول الحوض، بما يسهم في تعزيز أطر التعاون واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة.

أضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تضمن تبادلاً للآراء بين الزعيمين حول الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على دعم كل المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة، بما يعيد الاستقرار للمنطقة والإقليم.