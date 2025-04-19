محافظ كفر الشيخ يسلم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين

سلم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة

وأوضح المحافظ، أنه جرى تسليم 21 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، مؤكدًا أنّ الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

تسليم 1238 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنّ إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1238 عقدا، وأنّ قرارات التقنين تُعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا إلى أنّ التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، وذلك في إطار قانون يحمي الجميع، ويحفظ حقوقهم بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.

وكلّف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء جميع الشروط القانونية.