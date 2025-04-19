مدير مركز نيويورك للشؤون السياسية: ترامب يسعى إلى العلاقات الاستراتيجية ذات المكاسب

قال جاستين توماس راسل، مدير مركز نيويورك للشؤون السياسية، إن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، يسعى إلى العلاقات الاستراتيجية التي يحقق منها المكاسب، مشيرًا إلى أنه كان دائما ما يتحدث عن أنه سوف يعمل على حل القضية الفلسطينية خلال أسابيع، وسوف يحل ويوقف الصراع الأوكراني الروسي خلال يوم واحد ولم يحدث أي من هذين الأمرين.

وأضاف «توماس» خلال مداخلة عبر سكاي بي، مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنه لا شك بأن الإدارة الأمريكية ودونالد ترامب يرون طهران كتهديد استراتيجي لهم وضد الأمن القومي الأمريكي وذلك في المنطقة في الشرق الأوسط كذلك هناك تهديدات من جانب إيران.

وتابع مدير مركز نيويورك للشؤون السياسية، أن إيران وتسليحاتها وترسانتها النووية التي تتسم بعدد من التوترات وهناك الكثير من الشواغل لها، موضحا أن من المتوقع أن يكون هناك مخاطر كبيرة من جانب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ولا سيما إسرائيل.