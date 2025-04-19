دبلوماسي روسي سابق: موسكو توافق على تخصيب طهران لبرنامجها النووي بشكل سلمي

دبلوماسي روسي سابق: موسكو توافق على تخصيب طهران لبرنامجها النووي بشكل سلمي

دبلوماسي روسي سابق: موسكو توافق على تخصيب طهران لبرنامجها النووي بشكل سلمي

قال ألسكندر زاسبيكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن لقاء وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، والمفاوضات الخارجية، أكدت أن هناك تنسيق روسي إيراني بما في ذلك البرنامج النووي، موضحًا أن الجانب الروسي لم يتحدث كثيرًا عن هذا الموضوع.

وأضاف زاسبيكين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، «أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار في المؤتمر الصحفي الذي عُقده أمس، إلى موقف موسكو من طهران، وضرورة احترام مصالح إيران بخصوص الملف النووي».

وأوضح أن موسكو توافق على تخصيب طهران لبرنامجها النووي بشكل سلمي بعيدًا عن النطاق العسكري، وأنه على المستوى السياسي لا نناقش الجانب الفني فكل واحد لديه مجال للمتابعة والمناقشة، لكي يكون الموقف السياسي واضحا، أما موقف الخبراء الفنيين بوكالة الطاقة الذرية فلهم شأنهم.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا