دبلوماسي روسي سابق: موسكو توافق على تخصيب طهران لبرنامجها النووي بشكل سلمي

قال ألسكندر زاسبيكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن لقاء وزير الخارجية الإيراني مع الرئيس فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، والمفاوضات الخارجية، أكدت أن هناك تنسيق روسي إيراني بما في ذلك البرنامج النووي، موضحًا أن الجانب الروسي لم يتحدث كثيرًا عن هذا الموضوع.

وأضاف زاسبيكين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، «أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أشار في المؤتمر الصحفي الذي عُقده أمس، إلى موقف موسكو من طهران، وضرورة احترام مصالح إيران بخصوص الملف النووي».

وأوضح أن موسكو توافق على تخصيب طهران لبرنامجها النووي بشكل سلمي بعيدًا عن النطاق العسكري، وأنه على المستوى السياسي لا نناقش الجانب الفني فكل واحد لديه مجال للمتابعة والمناقشة، لكي يكون الموقف السياسي واضحا، أما موقف الخبراء الفنيين بوكالة الطاقة الذرية فلهم شأنهم.