وزيرة خارجية فلسطين: لا بد من وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات لأهالي غزة

وزيرة خارجية فلسطين: لا بد من وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات لأهالي غزة

وزيرة خارجية فلسطين: لا بد من وقف حرب الإبادة وإدخال المساعدات لأهالي غزة

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إن رسائلهم كانت واضحة بشأن الإبادات الجماعية التي تحدث بحق المدنيين، موضحة أنه لا بد من وقف حرب الإبادة وأهمية إدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة، وأهمية إيجاد مسار سياسي والمضي قدمًا في مسار حل الدولتين.

الاتحاد الأوروبي يعلن تقديم مساعدات بقيمة 1.6 مليار يورو للفلسطينيين

وأوضحت شاهين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المساعدات الإنسانية ضرورية في الوقت الحاضر، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن تقديم مساعدات بقيمة 1.6 مليار يورو للفلسطينيين مع تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ لتعزيز السلطة الفلسطينية.

وتابعت أن المواقف الأوروبية داعمة إلى حد كبير، ونريد أن نرَ إجراءات على الأرض لردع جيش الاحتلال الإسرائيلي وعودة دولة فلسطين».

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