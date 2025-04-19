لجنة العلاقات الخارجية بـ«القومي للمرأة» تناقش جهودها خلال الفترة الماضية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة السفيرة وفاء بسيم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

جهود اللجنة خلال الفترة الماضية

وأكدت السفيرة وفاء بسيم أن الاجتماع ناقش جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكدة مواصلة اللجنة عملها لتعزيز مكانة المرأة وطنياً وإقليمياً ودولياً، خاصة بعد مرور 25 عاماً على إنشاء المجلس القومي للمرأة وصدور القرار 1235 الخاص بالمرأة والسلم والأمن ومرور 30 عاما على مقررات مؤتمر بكين.

كما تضمَّن الاجتماع عرض أنشطة الوفد المصري برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، خلال فعاليات لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 69(CSW)، التي استعرضت جهود مصر في تمكين المرأة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ميناء القاهرة الجوي

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة التي قامت بها اللجنة احتفالاً باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية بالاشتراك مع هيئة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران حيث وجهت اللجنة الشكر لهبة سعد علي الجهود التي بذلتها في هذا الشأن كما تم عرض ومناقشة مقترحات أعضاء اللجنة لتعزيز العمل خلال الفترة المقبلة.