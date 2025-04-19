«شعبة الدواجن»: مصر حققت اكتفاء ذاتيا في الدواجن والبيض.. وتخطط للتصدير

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إنه توقع انخفاض أسعار الدواجن والأسماك والبيض بعد شهر رمضان مباشرة، إذ يشعر المواطن حاليا بتحسن في الأسعار بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن سبب الأنخفاض استقرار سعر الصرف، ودخول الأعلاف والمنتجات التشغيلية في الأسواق.

السيد: السوق المصري ينتج حاليا 4 ملايين دجاجة يوميا

أضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق المصري حاليا نجح في إنتاج 4 ملايين دجاجة بشكل يومي، كما شهدت أسعار كرتونة البيض 100 جنيه كتسليم أرض المزرعة، مشددا على أنه حاليا بات هناك اكتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض في مصر.

وأوضح أن الشعبة حاليا تسعى إلى التصدير للولايات المتحدة، لكن للوصول إلى ذلك المستهدف هناك العديد من الضوابط الواجب اتخاذها قبيل التصدير، إذ يلزم مجئ لجنة أمريكية لمعاينة المجازر المصرية قبيل الاتفاق على التصدير، وحجم الاستثمارات الحالي في سوق الدواجن وصل لـ150 مليار جنيه.

وعن أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة، وصل إلى 74 جنيها، مقابل 95 جنيها في شهر رمضان الماضي، في الوقت الذي باتت تباع فيه للمستهلك بحد أقصى 85 جنيها.

وأوضح «السيد» أن هذه الانخفاضات جاءت بعد عيد الفطر، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها ضعف الطلب على شراء الدواجن بعد انتهاء رمضان، واقتراب شم النسيم الذي يشهد زيادة في الطلب على الأسماك المملحة.