أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة

أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة

أستاذ علوم سياسية: الاتحاد الأوروبي لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب بغزة

علق الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ العلوم السياسية، على تحضيرات «سعودية - فرنسية» لعقد مؤتمر دولي بشأن قضية فلسطين، وقال إن هذا الأمر هام للغاية، ولا أعتقد أن الاعتراف بدولة فلسطين يمكن أن يكون حلا مباشرًا لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وأنما هو أحد العوامل التي ربما تكون حاسمة وأحد الخطوات الأساسية لتحقيقها.

وأوضح لوكاس، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت: «خلال الأشهر القليلة الماضية، اعترفت عددًا من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، من بينهم النرويج وأسبانيا وبلجيكا، وهم يدعمون ويناصرون هذه الفكرة»، مشيرًا إلى أن هناك دعوات لتطبيق مبادئ المحاسبة على القادة الإسرائيلية بمن فيهم نتنياهو بسبب جرائم الحرب.

وتابع أن بعض الدول الأوروبية ترى أن هذا هو السبيل لتحقيق التقدم في ملف القضية الفلسطينية، ولكن عددًا من الدول الأوروبية لها موقف مغاير بشان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما تدعم دولة مثل فرنسا هذه الفكرة بإرساء الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي وحده لن يستطيع الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة.

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