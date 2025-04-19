المتحدث باسم نتنياهو: سندمر حماس بمجرد إعادة المحتجزين أحياء أو أموات

المتحدث باسم نتنياهو: سندمر حماس بمجرد إعادة المحتجزين أحياء أو أموات

المتحدث باسم نتنياهو: سندمر حماس بمجرد إعادة المحتجزين أحياء أو أموات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: «سندمر حماس بمجرد أن نعيد جميع المحتجزين الأحياء أو الأموات».

وأضاف: «يتعين علينا تدمير حماس حتى لا يتكرر 7 أكتوبر»، ولا يمكن إنجاز صفقة تعيد كل المحتجزين، فحماس تريد مقابل ذلك إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى خبر عاجل لها.

واستُشهد أربعة فلسطينيين، اليوم، في قصف الاحتلال بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، وبيت حانون شمالًا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت دراجة نارية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وأضاف أن طائرة مسيّرة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في بيت حانون، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين آخرين.

واستهدف الاحتلال منزلًا سكنيًا في منطقة معن شارع الصعيدي جنوب شرقي خان يونس، ما أدى لإصابة فلسطيني بجروح.

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