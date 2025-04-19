المتحدث باسم نتنياهو: سندمر حماس بمجرد إعادة المحتجزين أحياء أو أموات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن المتحدث باسم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي: «سندمر حماس بمجرد أن نعيد جميع المحتجزين الأحياء أو الأموات».

وأضاف: «يتعين علينا تدمير حماس حتى لا يتكرر 7 أكتوبر»، ولا يمكن إنجاز صفقة تعيد كل المحتجزين، فحماس تريد مقابل ذلك إنهاء الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى خبر عاجل لها.

واستُشهد أربعة فلسطينيين، اليوم، في قصف الاحتلال بلدة الزويدة وسط قطاع غزة، وبيت حانون شمالًا.