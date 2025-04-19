سعر طبق البيض اليوم السبت 19-4-2025 في بورصة الدواجن

نشرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء، تحديثا جديدا في سعر طبق البيض اليوم السبت 19-4-2025 في مصر بالنسبة للمستهلكين، وذلك خلال التعاملات، ليسجل سعر كرتونة البيض الأبيض 95 جنيها كتسليم أرض المزرعة.

سعر طبق البيض اليوم

سجل متوسط سعر طبق البيض اليوم البلدي اليوم في مصر 140 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» نحو 6.5 جنيه.

فيما بلغ متوسط سعر طبق البيض الأبيض اليوم في مصر نحو 110 جنيهات، بينما سجل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» 4.5 جنيه.

وعن سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك، فقد سجل اليوم نحو 125 جنيهًا، فيما سجل متوسط سعر البيضة الواحدة بالنسبة للمستهلك «قطاعي» 5 جنيهات.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

شهد سعر طبق البيض اليوم السبت 19-4-2025 في بورصة الدواجن والمزارع، تحديثًا جديدًا كما يلي:

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن 95 جنيها، وتصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، سجل ما بين 115 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيها.

توافر المنتج بالسوق المصري

من جانبه، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، إن أسعار الدواجن والبيض دائمًا ما تشهد حالة من التراجع بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، وذلك بسبب عزوف قطاع كبير من الموطنين على الشراء، بخلاف توافر الأعلاف وكافة المواد الأولية التي تستخدم في تلك الصناعة الهامة.

مؤكدا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن السوق حاليًا ينتج 4 ملايين دجاجة بشكل يومي، وسجلت أسعار كرتونة البيض متوسط 100 جنيه تسليم أرض المزرعة.