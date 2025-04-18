أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18-4-2025 في بورصة الدواجن والأسواق

شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18-4-2025 حالة من التراجع سواء في بورصة الدواجن أو على مستوى الأسواق ومحال البيع، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ اليوم بمختلف الأنواع مقارنة بالأسعار المعلنة أمس، وتُعد الدواجن أحد السلع الغذائية الرئيسية وتشهد تغيرات في سعر الكيلو يوميًا.

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ في المزارع والمحال

وتأتي أسعار الفراخ اليوم وفق آخر التحديثات المعلنة عبر بورصة الدواجن وبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة في المزارع والأسواق

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 75 جنيهًا في المزارع، وفي الأسواق والمحال للمستهلك ما بين 80 إلى 90 إلى جنيهًا، بإجمالي تراجع 4 جنيهات في الكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الساسو اليوم في المزارع والمحال

سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الجمعة 80 جنيهًا في المزارع، فيما يبلغ سعر الكيلو الواحد في الأسواق والمحال للمستهلك ما بين 85 إلى 95 إلى جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي اليوم للمستهلك في السوق

سجل سعر الكيلو الواحد من الفراخ البلدي اليوم الجمعة 122 جنيهًا للمستهلك في الأسواق والمحال.