تفاصيل أول سباق في العالم بين البشر والروبوتات.. 21 إنسانا آليا نافسوا العدائين

شارك نحو 21 روبوتًا بشريًا، في سباق إلى جانب آلاف العدائين على مسار بطول 21 كيلومترًا، في العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، وذلك في سباق نصف ماراثوني جمع بين البشر والروبوتات، وفقا لموقع شبكة سكاي نيوز.

وكان طول بعض الروبوتات المشاركة يصل إلى 3 أقدام و9 بوصات، في حين كان طول البعض الآخر يصل إلى 5 أقدام و9 بوصات، وانتهى السباق بفوز روبوت يسمى «تيانجونج ألترا»، الذي عبر خط النهاية في زمن قدره ساعتين و40 دقيقة.

صاحب الروبوت يروي تفاصيل عن السباق

وقال تانج جيان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مركز بكين للابتكار في الروبوتات البشرية، ومبتكر الروبوت الفائز، إن أداءه كان مدعومًا بأرجل طويلة وخوارزمية تسمح له بتقليد كيفية ركض البشر في الماراثون، مضيفًا: «لا أريد أن أتفاخر، ولكنني أعتقد أن أي شركة روبوتات أخرى في الغرب لم تتمكن من مضاهاة الإنجازات الرياضية التي حققتها شركة تيانجونج».

سقوط روبوت على الأرض خلال الماراثون

وخلال الماراثون، سقط أحد الروبوتات عند خط البداية وظل ملقى على الأرض لعدة دقائق قبل أن ينهض وينضم إلى السباق، بينما اصطدم روبوت آخر بالسور، ما تسبب في سقوط مشغله البشري.

وكان الروبوتات مصحوبة بمدربين بشريين، مع قيام البعض منهم بدعم الآلات جسديًا أثناء السباق، والعديد من الروبوتات كانت ترتدي أحذية الجري، وأحدهم يرتدي قفازات الملاكمة.

ويذكر أنه يوجد في الصين عشرات الشركات المتخصصة في الروبوتات، وفي حين تنتج بعضها روبوتات تشبه الإنسان، فإن بعضها الآخر يصنع كلابًا روبوتية .

وفي العام الماضي، ظهر جيش التحرير الشعبي الصيني وهو يستخدم الكلاب الروبوتية التي تطلق الأسلحة من ظهورها أثناء التدريبات.