محافظ دمياط يشارك بالملتقى التكنولوجي الثاني للخريجين

شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، بالملتقى التكنولوجي الثاني للخريجين المُنعقد في يُومه الثاني بجامعة دمياط، بحضور الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط الأسبق وعضو لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، والأستاذ الدكتور محمد خليفة، رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب وعددًا من رؤساء الجامعة السابقين وعٌمداء الكليات وأعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية وهيئة التدريس.

عرض المشروعات البحثية التكنولوجية للطلاب

وتفقد الدكتور أيمن الشهابي المعرض الذى أُقيم على هامش الملتقى حيث قدم طلاب جامعة دمياط، مشروعاتهم البحثية التكنولوجية، وحرص على التواصل مع الطلاب للتعرف على مشروعاتهم، مٌشيدا بما قدموه من أفكار متميزة تواكب التطورات بمجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

بدأت فعاليات اليوم الثاني للملتقى بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على روح الفقيدة الدكتور ريم بهجت التي تُعد من أهم الخبراء وأستاذة الذكاء الاصطناعي بمصر والوطن العربي.

أعرب المحافظ عن سعادته بمُشاركته بالملتقى التكنولوجي الثاني للخريجين الذي يُعقد بالتعاون بين كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعتي دمياط وحورس، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمٌشاركة العديد من الجهات والمؤسسات العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

الاهتمام بالخريجين وبناء قدراتهم بما يتواكب مع تلك التطورات السريعة

وأكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو الاهتمام بالخريجين وبناء قدراتهم بما يتواكب مع تلك التطورات السريعة والمتلاحقة، مٌشيرًا إلى أن ذلك يُعد محورا أساسيا من محاور استراتيجية بناء الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، علاوة على جهود الدولة نحو الرقمنة وبناء اقتصاد تكنولوجي، حيث أكد أن تلك المحور تُعد من أهم رؤى التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة.

المحافظ يسلم رئيس جامعة دمياط درع الملتقى

وأعرب محافظ دمياط الأسبق، عن تقديره إلى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وجهوده المبذولة لتحقيق التنمية على أرض المحافظة، ووجه التحية إلى رئيسا جامعتي دمياط وحورس، وأعرب عن سعادته بتواجده بهذا الملتقى، معربًا عن تقديره بالتعاون الوثيق بين الجامعتين، وما أبرز عنه من نتائج مثمرة، ووجه رسالة إلى الطلاب حول أهمية العلم .



