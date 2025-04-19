الولايات المتحدة تواصل التصعيد في اليمن.. 13 غارة على مدينة ومطار الحُديدة

كتب- حسن رمضان

تطورات متسارعة شهدتها العمليات العسكرية المتبادلة بين الحوثيون والولايا المتحدة، كان آخرها، ما نشرته وسائل إعلام، مساء اليوم، من تنفيذ القوات الأمريكية، 13 غارة على ميناء ومطار الحُدَيْدَة الدولي غرب البلاد.

إسقاط الحوثيون 21 مسيرة أمريكية

الحوثيون أعلنوا في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز «إم كيو 9»، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء، وقالوا إن عملية الاستهداف تمّت بصاروخ أرض-جو محليّ الصنع، ليرتفع عدد المسيرات الأمريكية المدمرة إلى 21 طائرة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت الطائرات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة، استهدفت عدة محافظات يمنية عدة، كان آخرها، قصف ميناء «رأس عيسى» النفطي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 250 من العاملين والموظفين في الميناء وطواقم الإسعاف ومدنيين هرعوا لإنقاذ الضحايا

الولايات المتحدة من جانبها، قالت إنها كانت تحاول تعطيل مصادر دخل الحوثيين كجزء من حملة عسكرية أمريكية موسعة، فيما توعد الحوثيون بمواصلة مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة بعد الضربات الأمريكية القاتلة، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.