الولايات المتحدة تواصل التصعيد في اليمن.. 13 غارة على مدينة ومطار الحُديدة

الولايات المتحدة تواصل التصعيد في اليمن.. 13 غارة على مدينة ومطار الحُديدة

الولايات المتحدة تواصل التصعيد في اليمن.. 13 غارة على مدينة ومطار الحُديدة

كتب- حسن رمضان

تطورات متسارعة شهدتها العمليات العسكرية المتبادلة بين الحوثيون والولايا المتحدة، كان آخرها، ما نشرته وسائل إعلام، مساء اليوم، من تنفيذ القوات الأمريكية، 13 غارة على ميناء ومطار الحُدَيْدَة الدولي غرب البلاد.

اليمن

إسقاط الحوثيون 21 مسيرة أمريكية

الحوثيون أعلنوا في وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز «إم كيو 9»، أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء، وقالوا إن عملية الاستهداف تمّت بصاروخ أرض-جو محليّ الصنع، ليرتفع عدد المسيرات الأمريكية المدمرة إلى 21 طائرة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت الطائرات الأمريكية سلسلة من الغارات الجوية المكثفة، استهدفت عدة محافظات يمنية عدة، كان آخرها، قصف ميناء «رأس عيسى» النفطي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 250 من العاملين والموظفين في الميناء وطواقم الإسعاف ومدنيين هرعوا لإنقاذ الضحايا

الولايات المتحدة من جانبها، قالت إنها كانت تحاول تعطيل مصادر دخل الحوثيين كجزء من حملة عسكرية أمريكية موسعة، فيما توعد الحوثيون بمواصلة مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة بعد الضربات الأمريكية القاتلة، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا