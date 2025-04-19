بدء توافد الحضور على كاتدرائية العباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد

بدء توافد الحضور على كاتدرائية العباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد

بدء توافد الحضور على كاتدرائية العباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد

بدأ توافد المهنئين إلى كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية اليوم السبت؛ للاحتفال بعيد القيامة المجيد، إذ شهدت الكاتدرائية حضورًا واسعًا من المهنئين من كبار رجال الدولة وممثلي المؤسسات والهيئات وسفراء عدد من الدول في أجواء يسودها الفرح والبهجة الروحية، فيما امتلأت جوانب الكاتدرائية بالمصلين من أبناء الكنيسة.

قداس عيد القيامة بحضور مندوب عن الرئيس


وأوفد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أ.ح أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد 2025 في مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك في قداس عيد القيامة اليوم، عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، وبحضور مندوب عن السيد الرئيس وعدد من الوزراء، وحضور الأقباط حاملي الدعوات الشخصية.

ومن المقرر أن تُبث صلوات القداس على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، والفضائيات القبطية، وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتتيح لجميع أبناء الكنيسة في مصر والخارج مشاركة روحية في هذا الحدث الكنسي الكبير.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا