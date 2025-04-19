بدء توافد الحضور على كاتدرائية العباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد

بدأ توافد المهنئين إلى كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية اليوم السبت؛ للاحتفال بعيد القيامة المجيد، إذ شهدت الكاتدرائية حضورًا واسعًا من المهنئين من كبار رجال الدولة وممثلي المؤسسات والهيئات وسفراء عدد من الدول في أجواء يسودها الفرح والبهجة الروحية، فيما امتلأت جوانب الكاتدرائية بالمصلين من أبناء الكنيسة.

قداس عيد القيامة بحضور مندوب عن الرئيس



وأوفد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء أ.ح أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية لتقديم التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد 2025 في مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويشارك في قداس عيد القيامة اليوم، عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، وبحضور مندوب عن السيد الرئيس وعدد من الوزراء، وحضور الأقباط حاملي الدعوات الشخصية.

ومن المقرر أن تُبث صلوات القداس على الهواء مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، والفضائيات القبطية، وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لتتيح لجميع أبناء الكنيسة في مصر والخارج مشاركة روحية في هذا الحدث الكنسي الكبير.