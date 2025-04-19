«ترانيم وصلاة افتتاحية».. بدء احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة

بدأ، منذ قليل، احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد بمصر الجديدة، والذى بدأ بمجموعة من الترانيم المبهجة.

ونظمت الطائفة الانجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، الاحتفال بعيد القيامة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

صلاة افتتاحية

ويشارك في برنامج الاحتفال عدد من قيادات الطائفة، منهم الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، الذي يقدم الصلاة الافتتاحية، والدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الذي يقدم القراءة الكتابية، والدكتور إيهاب طناس، رئيس كنائس الإخوة، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، الذي يقدم كلمة روحية، كما يشارك في الفقرة الفنية المايسترو ناير ناجي، والسوبرانو دينا إسكندر، بمرافقة شريف الضبع، ويُختتم الاحتفال بكلمة الشكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية.

ويشهد الاحتفال الرسمي حضور عدد من كبار رجال الدولة والشخصيات العامة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب قيادات تنفيذية ودينية وشخصيات عامة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ترانيم وقراءة كتابية

ويتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، يليها كلمة راعي الكنيسة، ومن المقرر أن بنتهي للاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

كما شهدت الكنيسة تعزيزات أمنية بالتزامن مع احتفالات الكنائس بعيد القيامة المجيد، ونظمت الكشافة بالكنيسة أماكن الحضور والسير لتجنب الازدحام خلال الاحتفال.