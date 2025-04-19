الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس العيد

وفرت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة، وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، التي يترأس فيها الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة صلوات عيد القيامة المجيد.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يرعاها القس كليمينت بكنيسة مصر القديمة الأسقفية، وتقوم كلير غايس ورامز بخيت بالترجمة الفورية للغة الإشارة، وتعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.

كانت أجراس الكنيسة الأسقفية قد دقت داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد.

وبدأت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية منذ قليل، قداس عيد القيامة المجيد، وضمن طقوس القداس، دعا المطران جميع المؤمنين للبدء في صلاة الاستعداد بعد أن رنم كورال الكاتدرائية «المسيح اليوم قام».

كانت الكنيسة الأسقفية، قد بدأت قداس عيد القيامة بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك باللغة العربية، بالإضافة إلى لغة الإشارة للصم وضعاف السمع.