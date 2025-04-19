خروج البابا توضراوس من المقر البابوي للكنيسة استعدادا لقداس عيد القيامة

انطلقت مساء اليوم السبت، مراسم قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وسط أجواء امتلأت بالتسبيح والفرح الروحي؛ إذ بدأت الاستعدادات بزفة الشمامسة الذين استقبلوا قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الآباء الأساقفة، من المقر البابوي حتى باب الكنيسة، مرددين الألحان الخاصة بعيد القيامة.

أجراس الكاتدرائية تدق لبدء عيد القيامة

ودقّت أجراس الكاتدرائية إيذانًا ببدء قداس عيد القيامة، الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بمشاركة لفيف من المطارنة والأساقفة والكهنة، وحضور رسمي وشعبي مميز، شمل مندوبا عن رئيس الجمهورية، وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى الأقباط المدعوين بدعوات شخصية.

ويُبث القداس مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، وعدد من الفضائيات القبطية، إلى جانب قناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، لإتاحة المشاركة الروحية لأبناء الكنيسة داخل مصر وخارجها.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أوفد اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلى الكاتدرائية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ولجموع الأقباط الأرثوذكس، نيابة عن رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء، وعن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في رسالة تؤكد التآخي الوطني، وروح الوحدة بين أبناء الشعب المصري.