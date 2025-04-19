«الصحة» توضح تفاصيل أزمة «بلبن»: منشآت غير مرخصة ومخالفات صحية متعددة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أزمة سلسلة محال «بلبن» خضعت لمتابعة دقيقة من الدولة، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب كل ما يمس الرأي العام وصحة المواطنين، ويوجه دائمًا بالاهتمام بأي قضية تشغل الناس.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON، أن وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار عقد اجتماعًا مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمتابعة المخالفات التي تم رصدها في سلسلة «بلبن» وفروعها الأخرى، مشددًا على أن الإغلاق لم يكن مفاجئًا، بل تم التواصل مع أحد ملاك السلسلة يوم 6 أبريل، وتم شرح كافة المخالفات له دون أن يتم اتخاذ أي خطوات لتصحيح الوضع قبل صدور القرار.

63.8 ألف حملة تفتيشية منذ يناير

وأوضح أن الحملات التفتيشية منذ يناير 2025 شملت 63 ألفا و890 منشأة غذائية، بينها 322 مرورًا على هذه السلسلة فقط، مؤكدًا أنه لا يوجد أي نوع من الاستهداف.

وجود 122 منشأة غير مرخصة تعمل تحت مسميات مختلفة

وفي رده على سؤال حول طبيعة المخالفات، أشار عبد الغفار إلى وجود 122 منشأة غير مرخصة تعمل تحت مسميات مختلفة مثل «بلبن» و«كرم الشام» و«شلتت»، وكلها تابعة لنفس السلسلة، كما تم ضبط 697 كيلوجرامًا من الأغذية غير الصالحة، و70 لترًا من العصائر تغيّرت خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى تحرير 387 محضرًا تتعلق بنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين.

وعن سبب إغلاق جميع الفروع، أوضح أن كل الفروع بها مخالفات بدرجات متفاوتة سواء صحية أو إدارية أو قانونية، ولذلك جاء قرار الإيقاف المؤقت حتى يتم تصحيح الأوضاع، متابعًا: «إذا تم الالتزام الكامل بإزالة المخالفات، سيتم السماح بإعادة التشغيل لأن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطن وليس إغلاق الأنشطة».