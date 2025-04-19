رئيس الأساقفة: نصلي أن يمنح الله سلاما لفلسطنين والسودان

صلى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، من أجل مصر، قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله القدرة بقوة قيامتهِ على مواجهة كل الظروف والمتاعب.

وتابع في عظة قداس عيد القيامة: نصلي من أجل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل معاونيه ومتخذي القرار أن يمنحهم الله الحكمة والرؤية الثاقبة لتكملة دورهم الوطني والإنساني لوقف الحرب وإنقاذ شعبنا في غزة من براثن الحرب والعدوان، ونستمر في الصلاة من أجل جهود مصر وقيادتها لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن يكلل الله كل الجهود المبذولة بالنجاح.

وردد رئيس الأساقفة: نرفع صلواتنا من أجل شعبي فلسطين والسودان الشقيقين لأجل أحداث الحرب الدائرة الآن في الدولتين، فليرفع الله عنهم كل آثار الحرب ويعم بسلامه على بلادهم الحبيبة ويحفظ الله شعبهم وأرضهم من كل شر.

رئيس الأساقفة يشكر الرئيس السيسي

وقدم رئيس الأساقفة الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أوفد السيد محمد مختار أمين ممثلاً لسيادة الرئيس، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي أوفد الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر السابق والمنسق العام لبيت العائلة المصرية مندوبا عنه، وسيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي أرسل تهنئة وأناب السيد اللواء محمد عوده مندوبا عنه لحضور القداس الإلهي والتهنئة بالعيد.