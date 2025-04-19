وزيرة فلسطينية: صفقة السلام لن تنجح دون الاعتراف بالحق الفلسطيني

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يكون أولوية قصوى، فكل يوم يمر يشهد مجازر جديدة وسقوط ضحايا من المدنيين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تُعد حليفًا استراتيجيًا لإسرائيل، بينما يعلن الرئيس ترامب دومًا رغبته في تقديم صفقة سلام للشرق الأوسط، وهذه الصفقة لن تكون ذات قيمة ما لم تتضمن الحقوق الفلسطينية العادلة.

وأضافت شاهين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا يمكن تحقيق السلام في المنطقة دون إدراج الحق الفلسطيني في تسوية سياسية، مؤكدة على أهمية دعم الدول العربية والعالم الحر في السعي نحو حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وتابعت شاهين أن الأولوية بعد وقف الحرب ستكون لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، الذين أصبح معظمهم مشردين ويعانون من نقص في المأكل والمشرب والمأوى، مشددة على أن سكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون نسمة، بحاجة إلى خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء بشكل عاجل.

وأشارت إلى وجود خطة فلسطينية عربية إسلامية متفق عليها تشمل ثلاث مراحل؛ تبدأ بمرحلة التعافي المبكر لمدة ستة أشهر، يليها عامان لإعادة الإعمار، ثم عامين ونصف لاستكمال إعادة البناء، موضحة أن المجتمع الدولي أبدى ردود فعل إيجابية تجاه هذه الخطة.