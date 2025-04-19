أحمد موسى عن أزمة «بلبن»: الدولة تقوم بدورها للحفاظ على صحة المواطنين

علق الإعلامي أحمد موسى، على إغلاق سلسلة محلات بلبن ووهمي وكرم الشام بقرار من هيئة سلامة الغذاء.

هيئة سلامة الغذاء مسؤولة عن الحفاظ على سلامة غذاء المصريين

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هيئة سلامة الغذاء مستقلة وعليها مسؤولية الحفاظ على سلامة غذاء المصريين مفيش واحد في البلد يقف مع حد طالما قامت هيئة سلامة الغذاء بالتفتيش عليه ووجدت أمورا تضر بصحة المواطن».

وتابع أن دور الهيئة هو متابعة سلامة الغذاء داخل المحلات التي تقدم أطعمة للمواطن: «الناس تاكل عيش مفيش مشكلة لكن مش على حساب صحة المصريين، والدولة المصرية تقوم بدورها من أجل الحفاظ على صحة المصريين».

وفي وقت سابق، بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية تم التواصل مع مالكي السلسة لعقد اجتماع تنسيقى لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع بأقرب وقت.