أحمد موسى: جماعة الإخوان تستهدف أمن واستقرار الأردن

أحمد موسى: جماعة الإخوان تستهدف أمن واستقرار الأردن

أحمد موسى: جماعة الإخوان تستهدف أمن واستقرار الأردن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يهدد الأردن يهدد مصر، موضحا أن استقرار الأردن من استقرار مصر، واستقرار مصر من استقرار الأردن.

وأكد «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، على دعم الأشقاء في الأردن، معلقا: «جماعة الإخوان الإرهابية لا تستحق التهاون لأنهم تنظيم إرهابي».

استهداف أمن الأردن

وذكر أحمد موسى، «هناك استهداف لأمن الأردن من قبل جماعة الإخوان الإرهابية في الأردن، وهز أمن واستقرار وإحداث خراب ودمار»، موضحا أن الأردن يواجه تطورًا أمنيًا بالغ الخطورة، بعد أن كشفت المخابرات الأردنية عن مخطط إرهابي واسع تقوده تنظيمات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال، إن المخابرات الأردنية أعلنت عن تفاصيل على درجة كبيرة من الأهمية، تتعلق بخلايا إرهابية تلقت تدريبات في لبنان، وكان هدفها زعزعة الأمن وتدمير منشآت داخل المملكة.

وأضاف أن التنظيمات الإرهابية خططت لتصنيع صواريخ محلية الصنع، إلى جانب استيراد مكونات من الخارج لأغراض غير مشروعة، في إطار محاولة متقدمة لتكرار سيناريو الفوضى.

وأشار «موسى» إلى أن أحد المقبوض عليهم، ويدعى محسن الغانم، معروف بدعمه الكامل لتنظيم الإخوان الإرهابي في مصر، مؤكدًا أن ما يحدث يثبت أن الإخوان تنظيم دولي.

تنظيم لا يخدم إلا نفسه

وأوضح «موسى» أنه تم القبض على 16 عنصرًا إرهابيًا ضمن أربع خلايا، وبحوزتهم مواد متفجرة، أسلحة نارية، وصاروخ جاهز للإطلاق، إضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد عناصر داخل الأردن، وتدريبهم في الخارج.

واختتم موسى حديثه بتحذير موجه للدول، قائلاً:«أنصح أي دولة لديها تنظيمات إخوانية أن تحذو حذو مصر، لأن هذا التنظيم لا ينتمي للأوطان بل يخدم أجندة جماعة إرهابية لا تعرف الولاء إلا لنفسها».

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