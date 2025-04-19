بطريرك الأقباط الكاثوليك: قيامة المسيح هي منبع الرجاء في وجه الأزمات

هنأ إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك المطارنة والأساقفة، والقمامصة والقسوس، والرهبان والراهبات والشمامسة والخدام، وإلى كل فرد من أبناء كنيستنا القبطية الكاثوليكية المباركة في مصر وبلاد المهجر.

وأكد الأنبا إبراهيم إسحق، خلال عظته في قداس عيد القيامة المجيد، أن قيامة المسيح ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل حقيقة حيّة ونابضة تمنح الرجاء الحقيقي في عالم يعجّ بالصعوبات والاضطرابات.

وقال البطريرك: إن قيامة المسيح هي الانتصار الأسمى للحياة على الموت، والنور على الظلام، والرجاء على اليأس، مشيرًا إلى أن هذا الرجاء المسيحي ليس أمنية عابرة بل يقين راسخ في أمانة الله»، مضيفاً أن كل تجربة وألم يمر به الإنسان يمكن أن يُستضاء بنور القيامة، داعيًا إلى أن نكون شهودًا لهذا الرجاء، لا بالأقوال فقط، بل من خلال سلوكنا اليومي.

وشدد على أن العالم المعاصر بحاجة إلى هذا الرجاء الإلهي، الذي يمنح السكينة ويُجدد الالتزام بالقيم في مجتمعاتنا، ويقود البشرية نحو حياة مفعمة بالرجاء والمحبة.

وجدير بالذكر أن الكنائس حول العالم تقيم الليلة قداسات عيد القيامة المجيد، لتحتفل غدا الأحد، بعيد القيامة إذ تتوافق التقاويم هذا العام معا الشرقية والغربية.