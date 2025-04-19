لميس الحديدي عن أزمة «بلبن»: الاشتراطات الصحية «مافيهاش هزار»

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أزمة سلسلة «بلبن» في طريقها إلى الحل، إذا تم تلافي كل المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والتراخيص.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة ON: «هذه أمور لا تحتمل الهزار، لأنها قد تؤدي إلى التسمم، أو الوفاة، أو إلى مضاعفات صحية خطيرة أخرى، من الواضح أن هناك سلسلة من الاجتماعات المرتقبة، لكن ما يثير الانتباه هو أنه جرى بالفعل اجتماع يوم السادس من إبريل الجاري مع ملاك السلسلة، وتَمَّ توجيه تحذيرات واضحة، إلا أن مجموعة (بلبن) لم تستجب لتلك التحذيرات، ما أدى إلى قرار الغلق المؤقت».

واختتمت الحديدي قائلة: «المعادلة الواضحة هي الحفاظ على القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه الحفاظ على صحة المواطنين وكما هو الحال في كل دول العالم، هناك اشتراطات صارمة في هذا الخصوص يجب الالتزام بها».