دول العالم تبدأ الرد على رسوم ترامب الجمركية: تمثل خطرا على الاقتصاد العالمي

بدأت بعض دول العالم، في إبداء ردود الفعل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة رفضها الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.

دول العالم تعلق على قرارات ترامب

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية تصريحات وزيرة التجارة والصناعة النرويجية، سيسيلي ميرسيث، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية الرسمية: «نجري حساباتنا وندرس ما حدث، لكن من الواضح أن هذا الأمر خطير على الاقتصاد العالمي، وهو بالغ الأهمية للنرويج وما يمكننا توقعه للوهلة الأولى هو فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، وما لا يقل عن 10-15% على النرويج، هذا أمر بالغ الأهمية، لأننا نصدر أيضًا الكثير من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، لذا، سيؤثر علينا أيضًا، هذا يوم مهم، والآن نحتاج إلى فهم ما يعنيه هذا فعليًا للنرويج».

سويسرا تتعهد باتخاذ خطوات مضادة

من جانبها كتبت رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر-سوتر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «أحاط المجلس الاتحادي علمًا بقرارات الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية وسيحدد الخطوات التالية سريعًا» مضيفة: «المصالح الاقتصادية طويلة الأجل للبلاد هي الأولوية واحترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز: «هذا ليس تصرفًا من صديق» ومع ذلك، تردد في التعهد بفرض رسوم جمركية انتقامية، مؤكدًا أن أستراليا لن تنضم إلى سباق نحو القاع يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو.

وكتب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «ستواصل السويد دعم التجارة الحرة والتعاون الدولي».