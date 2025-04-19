فعاليات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (فيديو)

فعاليات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (فيديو)

فعاليات قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (فيديو)

قال أحمد نبيل، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من داخل الكنيسة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، انتقل منذ دقائق من المقر الباباوي إلى صحن الكنيسة لبدء قداس عيد القيامة المجيد، وسط مرافقة من الشمامسة والآباء الكهنة والأساقفة والمطارنة.

وأشار إلى أن هذا القداس يُعد من أقدس الأعياد لدى المسيحيين الأرثوذكس، ويعكس وحدة النسيج الوطني، التي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقية التهنئة التي بعث بها لقداسة البابا تواضروس.

وأكد المراسل أن هناك توافدا مستمرا من المشاركين والمهنئين، من شخصيات عامة وقيادات تنفيذية ودينية وممثلين عن مختلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وفود دولية.

وذكر أن وفدا من الآباء الكهنة التابعين للكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية شاركوا في القداس، إلى جانب مشاركين من كنائس أرثوذكسية من مختلف دول الإقليم والعالم، ما يعكس الطابع العالمي والروحي للحدث.

أوضح نبيل أن القداس يأتي بعد فترة الصوم الكبير، التي بدأت في 24 فبراير، وانتهت بأسبوع الآلام، وصولا إلى عيد القيامة المجيد، المعروف أيضا بعيد الفصح.

وأضاف أن الحضور كان متنوعا من كل فئات المجتمع، من الأطفال إلى كبار السن، في أجواء من البهجة والروحانية، أما من ناحية التأمين، فأشار إلى أن الإجراءات كانت متكاملة ومنظمة، سواء خارج الكاتدرائية أو داخلها، دون أن يشعر الزوار بأي تعقيد أو تعطيل.

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