بدء قداس عيد القيامة المجيد 2025 في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

انطلقت منذ قليل، مراسم قداس عيد القيامة المجيد لعام 2025، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

قداس عيد القيامة

وبدأت طقوس القداس بتلاوة «رشومات الحمل» أحد طقوس الكنيسة، إذ قام البابا تواضروس بتلاوة أجزاء من الإنجيل باللغتين القبطية والعربية، التي تدعو لتمجيد اسم الله، بينما ردّد من خلفه الشمامسة والخدام الألحان القبطية الخاصة بالعيد، وأعقب ذلك صلاة الشكر التي رددها الآباء الأساقفة والشمامسة والشعب خلف قداسة البابا في جو روحاني مميز.

وتُبث صلوات قداس عيد القيامة مباشرة عبر شاشة التلفزيون المصري، والفضائيات القبطية، بالإضافة إلى قناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت لإتاحة المشاركة الروحية الواسعة من داخل مصر وخارجها.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت بعيد القيامة المجيد، الذي يُعد من أبرز الأعياد السيادية الكبرى في المسيحية، ويُرمز فيه إلى قيامة السيد المسيح من بين الأموات، وفقًا للإيمان المسيحي.