البابا تواضروس: نشكر الرئيس السيسي على جهوده لإحلال السلام

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في ختام كلمته خلال قداس عيد القيامة المجيد، عن شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بجهوده المبذولة لإعادة السلام في المنطقة، قائلاً: «نصلي إلى الله، ملك السلام، أن يحل بسلامه الكامل في العالم، ويقود أصحاب المسؤولية إلى القرار السليم في الوصول إلى حلول سلمية تُحقق السلام والأمان للعالم أجمع».

البابا تواضروس يشكر رجال الدولة على دورهم الكبير في تحقيق الأمن

ووجّه البابا تواضروس الشكر لرجال الدولة المصرية على دورهم الكبير في تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر برغم ما يحيط بها من تحديات إقليمية وعالمية، تظل قلعة أمان بفضل قيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل.

وأعرب عن امتنانه لجميع من قدّموا له التهنئة بعيد القيامة، سواء بالحضور أو المقابلات أو المكالمات أو الرسائل، داعيًا الله أن يديم المحبة والروابط العميقة التي تجمع بين المصريين على أرض الوطن.