«القومي للترجمة» يعلن قائمة إصداراته في منفذ الأوبرا

«القومي للترجمة» يعلن قائمة إصداراته في منفذ الأوبرا

«القومي للترجمة» يعلن قائمة إصداراته في منفذ الأوبرا

كشف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة وأسعار الإصدارات المتاحة في منفذ البيع الرئيسي بدار الأوبرا.

إصدارات المركز القومي للترجمة

وأوضح المركز القومي للترجمة تفاصيل القائمة الكاملة التي تتضمن عشرات العناوين، ومنها «أخلاقيات التعامل مع الغذاء الأساسيات، ومن نحن وكيف وصلنا إلى هنا؟، وتحدي تنمية العالم الثالث، والرفيق إلى الفكر التاريخي العالمي، والسينما والنظرية والفلسفة أهم المفكرين، ومصر في أواخر العصور القديمة، وعلم النفس العصبي الاجتماعي، وسيكولوجية الإرهاب، والمسلمون في أمريكا.. لمحة تاريخية، والتقييم النفسي المعرفي، والإنسان مستشرف المستقبل، والحروب السيبرانية».

منافذ بيع إصدارات المركز القومي للترجمة

وأوضح المركز القومي للترجمة عناوين منافذ بيع إصداراته وتتضمن، المنفذ الرئيسي: 1 شارع الجبلاية بدار الأوبرا المصرية، ومنفذ داخل جامعة القاهرة في مركز خدمة المجتمع، مبنى رقم 2، وفي الهرم بالجيزة في أكاديمية الفنون.

كما تتوفر إصدارات المركز في منافذ بيع الهيئة العامة للكتاب، ومنافذ الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات، ومواعيد العمل من 10 صباحا حتى 5 مساء يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا