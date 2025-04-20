«القومي للترجمة» يعلن قائمة إصداراته في منفذ الأوبرا

كشف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن قائمة وأسعار الإصدارات المتاحة في منفذ البيع الرئيسي بدار الأوبرا.

إصدارات المركز القومي للترجمة

وأوضح المركز القومي للترجمة تفاصيل القائمة الكاملة التي تتضمن عشرات العناوين، ومنها «أخلاقيات التعامل مع الغذاء الأساسيات، ومن نحن وكيف وصلنا إلى هنا؟، وتحدي تنمية العالم الثالث، والرفيق إلى الفكر التاريخي العالمي، والسينما والنظرية والفلسفة أهم المفكرين، ومصر في أواخر العصور القديمة، وعلم النفس العصبي الاجتماعي، وسيكولوجية الإرهاب، والمسلمون في أمريكا.. لمحة تاريخية، والتقييم النفسي المعرفي، والإنسان مستشرف المستقبل، والحروب السيبرانية».

منافذ بيع إصدارات المركز القومي للترجمة

وأوضح المركز القومي للترجمة عناوين منافذ بيع إصداراته وتتضمن، المنفذ الرئيسي: 1 شارع الجبلاية بدار الأوبرا المصرية، ومنفذ داخل جامعة القاهرة في مركز خدمة المجتمع، مبنى رقم 2، وفي الهرم بالجيزة في أكاديمية الفنون.

كما تتوفر إصدارات المركز في منافذ بيع الهيئة العامة للكتاب، ومنافذ الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظات، ومواعيد العمل من 10 صباحا حتى 5 مساء يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت.