تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد بعد إصابته بجلطة في المخ

كتبت : أميرة عزالدين

يتابع جمهور الوطن العربي عن كثب الحالة الصحية لسفير الأغنية عبدالله الرويشد باهتمام كبير، بعدما تعرض في فبراير الماضي للإصابة بوعكة صحية مفاجئة، وتبين من الفحوصات اصابته بجلطة في المخ، وبدأ بعدها في رحلة علاج طويلة استغرقت عدة أشهر في ألمانيا، وعاد بعدها في شهر يوليو الماضي ليتمّ تداول أول صورة له بالمستشفى التي يتلقى العلاج بها وكان مستعينًا بكرسي متحرك وظهرت عليه علامات انخفاض شديد في الوزن.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد

وفي الساعات القليلة الماضية، سافر عبدالله الرويشد من جديد إلي ألمانيا لاستئناف رحلة العلاج وإجراء الفحوصات الطبية الجديدة من أجل الاطمئنان على صحته بشكل كامل، إذ كشفت الصفحة الرسمية لـ روتانا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورته على متن الطائرة وعلقت قائلة: «سفير الأغنية عبدالله الرويشد يغادر الكويت إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج وإجراء الفحوصات الطبية.. دعواتنا لك بالشفاء وترجع بالسلامة يا أبو خالد».

وكان الظهور الرسمي الأول لـ الفنان عبدالله الرويشد في حفل توزيع جوائز Joy Awards، ولكنه ظهر على كرسي متحرك، ولم يكن قادرًا على التحرك بشكل كامل، إذ صعد على المسرح متكئا على عكازه من ناحية وعلى صديقه سالم الهندي من ناحية أخرى، ولاقى تصفيق واستقبال حار من الحضور.