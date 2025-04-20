عبدالله الرويشد يطير إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج.. تعرف على مرضه

كشفت أسيل الرشيد ابنة الفنان عبدالله الرويشد، عن سفر والدها إلى ألمانيا لاستكمال رحله علاجه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي أدت إلي صعوبة حركته.

وكتبت أسيل عبر موقع التدوينات القصيرة x: «اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقما، ربي استودعتك من هو أعز علي من نفسي، اللهم أشفي أبي بقدر ضعفي أمام مرضه وحزن قلبي لتعبه، اللهم لا تريني عمرا دون أبي واحفظه لي يا الله من كل شر وضيق وهم».

لتنهال تعليقات الجمهور ومحبي عبدالله الرويشد بالدعاء له بالصحة والعافية، وأن يعود أفضل بعد رحلة العلاج من ألمانيا.