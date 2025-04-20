عبدالله الرويشد يطير إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج.. تعرف على مرضه

عبدالله الرويشد يطير إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج.. تعرف على مرضه

عبدالله الرويشد يطير إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج.. تعرف على مرضه

كشفت أسيل الرشيد ابنة الفنان عبدالله الرويشد، عن سفر والدها إلى ألمانيا لاستكمال رحله علاجه بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، والتي أدت إلي صعوبة حركته.

وكتبت أسيل عبر موقع التدوينات القصيرة x: «اللهم اشفي أبي شفاءً لا يغادر سقما، ربي استودعتك من هو أعز علي من نفسي، اللهم أشفي أبي بقدر ضعفي أمام مرضه وحزن قلبي لتعبه، اللهم لا تريني عمرا دون أبي واحفظه لي يا الله من كل شر وضيق وهم».

لتنهال تعليقات الجمهور ومحبي عبدالله الرويشد بالدعاء له بالصحة والعافية، وأن يعود أفضل بعد رحلة العلاج من ألمانيا.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا