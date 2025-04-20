مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى الوراق

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء في أثناء شربه مياه من كولدير صدقة بالشارع في الوراق، جرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد محمد ربيع، رئيس قطاع الشمال، يفيد بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء بالشارع، على الفور، انتقل المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له، وتبين مصرع «سيد، أ» البالغ من العمر 8 سنوات صعقا بالكهرباء في أثناء لهوه في الشارع مع شقيقته.

ولجأ الطفل إلى شرب مياه من كولدير صدقة بالشارع، إلا أنه صُعق بالكهرباء وتوفي في الحال، وتولت النيابة التحقيق.