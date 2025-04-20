مصرع طفله فى حادث تصادم بالدقى

لقيت طفلة مصرعها أثناء عبورها نهر الطريق في حي الدقي بالجيزة، حيث اصطدمت بها سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية ما أدى إلى مصرعها في الحال، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، إخطارا من المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي، يفيد بمصرع «فاطمة. ر» (7 أعوام)، طالبة، أثناء عبورها نهر الطريق، حيث اصطدمت بها سيارة ملاكي يقودها سائق تسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى مصرعها في الحال وتولت النيابة التحقيق.