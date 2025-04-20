«الري» تبحث إعداد أفلام وثائقية حول تاريخ الري في مصر

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع فريق الإعلام بالوزارة بحضور الإعلامية أميرة سيد لمناقشة مقترح إعداد عدد من الأفلام الوثائقية لتوثيق تاريخ الري في مصر، مشيرًا إلى أهمية إعداد أفلام وثائقية تستعرض تاريخ الري القديم والحديث، للتعريف بهذا التاريخ العريق الذى تمتلكه مصر فيما يتعلق بالري، إذ كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة في وضع تقنيات للري تُعد من بين الأقدم في التاريخ، مما يتطلب حماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، موضحاً أنَّ مثل هذه الأفلام الوثائقية تُسهم في زيادة الوعى المجتمعي بأهمية المياه والعلاقة القوية التي تربط المصريين بنهر النيل منذ آلاف السنين بما يشجع المصريين على الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من مختلف أشكال التلوث وترشيد استخدام المياه وحُسن إدارتها.

منشآت مائية تاريخية

وأشار إلى وجود العديد من المنشآت المائية التاريخية في مصر مثل سد الكفرة المنشأ منذ عهد المصريين القدماء ولا تزال أجزاء منه قائمة حتى اليوم، كما تمتلك الوزارة بالفعل العديد من المنشآت المائية التاريخية مثل قناطر الدلتا القديمة التي أُنشئت في عام 1962، و خزان أسوان القديم الذى تم إنشاؤه في عام 1902، وقناطر أسيوط القديمة عام 1902، وقناطر زفتى القديمة عام 1902، وقناطر إسنا القديمة عام 1906، وقناطر نجع حمادي القديمة عام 1930، وقناطر إدفينا عام 1951، وامتلاك الوزارة أيضاً للعديد من المقتنيات والوثائق التاريخية الهامة مثل الكتب والخرائط والتقارير والصور والموسوعات وألبومات نادرة مثل كتاب وصف مصر، وألبوم حفل افتتاح قناة السويس عام 1869، وأطلس خرائط مصر لعام 1928 وغيرها.

إنشاء متحف الري

ولفت إلى أنَّه يجرى التنسيق حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو لإنشاء متحف للري للحفاظ على تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه ، ودعم الوزارة ف الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور)، موجهًا بإعداد حصر بكل المقتنيات والمنشآت التاريخية التابعة للوزارة يتضمن وصف تفصيلي لحالتها والبيانات المتاحة عن تاريخها ، تمهيداً لإعداد هذه الأفلام الوثائقية التي تستعرض تاريخ الري في مصر منذ القدم.

جدير بالذكر أنَّه سبق التعاون بين وزارة الموارد المائية والري وأميرة سيد في إعداد فيلم وثائقي يحمل عنوان «سيدات النيل» عن الاستفادة من ورد النيل في تصنيع منتجات يدوية بمعرفة السيدات بالمناطق الريفية، وتم تصوير الفيلم بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، وهو من إنتاج مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفاز الفيلم بجائزة التميز على مستوى العالم بمهرجان لاس فيجاس لفنون الإعلام والاتصال، كما تمّ عرض الفيلم بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمثل هذا الفيلم باكورة للتعاون بين الوزارة لإنتاج أفلام متميزة أخرى مستقبلا.