«الري»: خطة لتطبيق الري الحديث في مزارع البساتين والقصب

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري، يستعرض إجراءات التحول لاستخدام نظم الري الحديث في مزارع قصب السكر، وموقف تنفيذ المنطقة التجريبية الرائدة على ترعة «بلوخر» بمركز إدفو بمحافظة أسوان والتي تهدف لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر.

وزير الري: تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة والعمل على رفع كفاءة الري الحقلي

وصرح «سويلم»، بأنَّه وفي إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادي للمزارعين، فقد وضعت وزارة الموارد المائية والري استراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث -الري بالتنقيط - في البساتين ومزارع قصب السكر طبقاً لمعايير وجدول زمني للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة، بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر و750 ألف فدان من البساتين، مع الاستمرار في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.

وأشار إلى أهمية التحول لنظم الري الحديث مع مراعاة كل الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مناطق أخرى والتأثير على ملوحة التربة.

واستعرض التقرير أعمال التطوير بالمنطقة التجريبية على ترعة بلوخر والتي ستشتمل على تركيب نظم الري الحديث بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر، وتنفيذ أعمال تطوير «المساقي» من خلال تحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة، فضلاً عن إنشاء وتشكيل روابط مستخدمي المياه للمنتفعين على تلك «المساقي».

ندوات تدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث

وأوضح «سويلم» أنَّه فيما يخص المنطقة التجريبية على ترعة «بلوخر» فقد تم حتى تاريخه تنفيذ حزمة من الأنشطة المؤسسية والفنية بالمنطقة التجريبية تضمنت إنشاء روابط مستخدمي المياه على مساقى «الجرون» والـ23 بزمام ترعة «بلوخر»، وإجراء عدد من الندوات التدريبية على تشغيل وصيانة شبكات الري الحديث لضمان استدامة أنظمة الري الحديث بعد تنفيذها، كما تمّ طرح أعمال تنفيذ محطات الري بالطاقة الشمسية ومنظومة الفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الري الحديث، وتمّ الانتهاء من جميع مراحل التقييم وجار إسناد الأعمال تمهيدًا لبدء التنفيذ.

كما أنَّه بالتوازي مع تلك الأعمال وتفعيلًا لدور البحوث التطبيقية، فيجرى عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والري الحديث لقياس مؤشرات زيادة كفاءة استخدام مياه الري ومدى الخفض في تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة في جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث.