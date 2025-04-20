الكاتدرائية المرقسية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد 2025

استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ قليل المهنئين بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفالات بهذه المناسبة، مستقبلاً المهنئين من أبناء الكنيسة والشخصيات العامة والمسؤولين.

وتتزين أجواء الكاتدرائية بترانيم وأناشيد كورال الكنيسة المصرية، في أجواء احتفالية تغمرها البهجة والفرح، ينتظرها الأقباط كل عام للاحتفال بقيامة السيد المسيح.

ومن المنتظر أنَّ يشارك في الاحتفالات عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي مؤسسات الدولة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

كما يحضر الاحتفال عدد كبير من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية، إضافة إلى جموع من الشعب القبطي القادمين من مختلف الإيبارشيات.