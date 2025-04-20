انعقاد مجلس الحديث الـ44 لقراءة صحيح البخاري من مسجد الإمام الحسين

ينعقد مجلس الحديث الرابع والأربعين لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد عقب صلاة العصر، اليوم في رحاب مسجد الإمام الحسين ـرضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الأستاذ الدكتور صبحي عبدالفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.