خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2025 إلكترونيا

يتحرى الطلاب في جمهورية السودان، نتيجة الشهادة السودانية خلال هذه الفترة، خاصة أن شهادة الثانوية العامة محطة فارقة في مسار الطلاب الأكاديمي والمهني، وتمهد لهم الطريق نحو التعليم العالي أو الخيارات المستقبلية الأخرى.

اقتراب إعلان نتيجة الشهادة السودانية

وكشفت وزارة التربية والتعليم السودانية مؤخرًا، اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة السودانية لعام 2025، على أن تكون النتائج متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، لتسهيل عملية الوصول إليها بشكل فوري وآمن دون الحاجة للذهاب إلى المدارس أو المراكز التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السودانية.

2- اختيار قسم «نتائج الشهادة الثانوية» من الصفحة الرئيسية.

3-إدخال رقم الجلوس أو الرقم الوطني في الخانة المخصصة.

4- تحديد سنة الامتحان (2025) من القائمة المنسدلة.

5- الضغط على زر «عرض النتيجة» والانتظار لظهور التفاصيل الكاملة.

طرق أخرى لمعرفة نتيجة الشهادة السودانية

يمكن معرفة نتيجة الشهادة السودانية عبر الرسائل النصية (SMS)، إذ يتم إرسال رقم الجلوس إلى الرقم الذي ستعلنه الوزارة بالتعاون مع شركات الاتصالات، وستصل النتيجة مباشرة إلى هاتف الطالب، كما يمكن زيارة المدرسة التي أجرى فيها الامتحان للاطلاع على الكشوفات الرسمية للنتائج بمجرد إصدارها.

يمنح معرفة موعد نتيجة الشهادة السودانية، الطلاب وأولياء الأمور فرصة للاستعداد المسبق للخطوات المقبلة، سواء كانت تتعلق بالتقديم للجامعات أو البحث عن منح دراسية أو حتى التخطيط للمسارات المهنية المستقبلية.